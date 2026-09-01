Ora è ufficiale: Ahanor è un nuovo giocatore del Chelsea

01/09/2026 | 12:56:25

Honest Ahanor è un nuovo giocatore del Chelsea. Il difensore italiano classe 2008 lascia l’Atalanta per 47-48 milioni di euro, come raccontato lo scorso 27 agosto.

Il comunicato dei Blues: “Ahanor, 18 anni, ha collezionato 35 presenze con l’Atalanta la scorsa stagione, la sua prima stagione a Bergamo arrivata da Genova nel luglio 2025, e la sua eccellente forma a livello di club gli ha permesso di ottenere le prime due presenze in nazionale italiana a giugno”.

Foto: Sito Chelsea