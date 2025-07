Ora è anche ufficiale: Zerbin alla Cremonese

29/07/2025 | 12:43:48

Come anticipato, poi ribadito alcuni giorni fa, c’è l’ufficialità. Alessio Zerbin lascia il Napoli e va alla Cremonese.

Questo il comunicato: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito con la formula del prestito fino al termine della stagione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni le prestazioni sportive del calciatore Alessio Zerbin dalla società SSC Napoli. Quella di Zerbin è una carriera fuori dall’ordinario nel panorama italiano, caratterizzata da una lunga gavetta iniziata nei dilettanti a 16 anni con il Suno (in prima categoria) e il Gozzano (in Serie D). Le sue ottime prestazioni lo fanno notare al Napoli: dopo una stagione e mezza con la Primavera campana, si confronta con la Serie C nelle piazze di Viterbo, Cesena e Vercelli. Nel 2022 approda in Serie B con il Frosinone e, grazie ai 9 gol segnati in 31 partite, è tra le rivelazioni della cadetteria. Chiude la propria annata festeggiando il debutto in Nazionale maggiore il 7 giugno 2022 nella sfida di Nations League contro l’Ungheria.

Rientrato al Napoli, nel 2022-23 raccoglie 13 presenze tra campionato e Champions League e chiude la stagione con la vittoria dello scudetto. L’anno successivo vive i primi sei mesi in azzurro (segnando inoltre una doppietta decisiva nel primo turno di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina) e poi passa al Monza, con cui disputa 13 partite nel massimo campionato. L’esperienza più recente nel massimo campionato è con il Venezia, con 18 apparizioni e 1 gol. In totale vanta 50 presenze in Serie A.

Foto: X Cremonese