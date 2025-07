Ora è anche ufficiale: Zazza al Team Altamura

05/07/2025 | 16:11:51

Giornata di annunci in casa Team Altamura, che nel primo pomeriggio ha annunciato il centrocampista Marco Nazzaro, ma annuncia ora un altro colpo dalla Lazio Primavera: come vi avevamo anticipato, in Puglia arriva infatti l’esterno Matteo Zazza, che ha firmato un contratto biennale (valido quindi fino al 30 giugno 2027) con opzione di rinnovo per il terzo anno.

foto: logo Team Altamura