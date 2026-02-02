Ora è anche ufficiale: Zaragoza nuovo giocatore della Roma

02/02/2026 | 19:01:18

Bryan Zaragoza è un nuovo giocatore della Roma, c’è il comunicato ufficiale dopo la trattativa che vi abbiamo svelato in esclusiva dal 31 gennaio: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Bryan Zaragoza dal Bayern Monaco. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto. Nato il 9 settembre 2001 a Malaga, l’esterno cresce calcisticamente nel Granada. Nel 2020-21 passa a titolo temporaneo all’El Ejido. Tornato alla base, resta al Granada fino al 2024, anno in cui viene acquistato dal Bayern Monaco. Nelle ultime due stagioni ha militato in prestito nell’Osasuna e nel Celta Vigo. Conta 74 presenze tra Liga e Bundlesliga con 17 partecipazioni ai gol (8 reti, 9 assist). Con la nazionale spagnola colleziona tre presenze e 1 realizzazione tra il 2023 e il 2024. Ha scelto la maglia numero 97. Benvenuto a Roma, Bryan!”

foto sito roma