Ora è anche ufficiale: Vojvoda al Como

Come anticipato, c’è l’ufficialità. Mërgim Vojvoda è un nuovo calciatore del Como.

Questa la nota del club: “Il Como 1907 è lieto di confermare l’ingaggio di Mërgim Vojvoda con un contratto fino al 2028. L’esperto difensore arriva in biancoblù dal Torino, dove ha collezionato oltre 100 presenze. Nato a Liegi, in Belgio, Vojvoda ha fatto la gavetta nello Standard Liegi prima di affermarsi nella Pro League belga con il Royal Excel Mouscron. Le sue prestazioni gli sono valse il ritorno allo Standard Liegi, dove si è affermato come terzino affidabile e versatile. Di nazionalità kosovara, Vojvoda è stato una figura chiave per la sua nazionale da quando ha debuttato nel 2016, accumulando oltre 60 caps”.

Como 1907 is pleased to confirm the signing of Mërgim Vojvoda on a contract running until 2028.

The experienced defender joins the BiancoBlu from @TorinoFC_1906 where he has made over 100 appearances for the club.

Official statement ➡️ https://t.co/m16amXbRN2 pic.twitter.com/Iv1ekno4KR

— Como1907 (@Como_1907) February 3, 2025