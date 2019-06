Ora è anche ufficiale: Ventura è il nuovo allenatore della Salernitana

Vi avevamo raccontato in esclusiva dello stato avanzato della trattativa tra la Salernitana e l’ex Ct dell’Italia Ventura. Adesso, è arrivata anche l’ufficialità: sarà lui il nuovo allenatore della squadra campana. “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Giampiero Ventura e di avergli affidato la guida della prima squadra. Il tecnico ha firmato con il club granata un contratto per l’attuale stagione sportiva con opzione. Nel ringraziarlo per l’encomiabile lavoro svolto e la professionalità profusa la Società augura al Sig. Leonardo Menichini le migliori fortune.”

Foto Sito Ufficiale Salernitana