Ora è anche ufficiale: Venezia, risolto il contratto con Eusebio Di Francesco

26/06/2025 | 14:13:42

Come anticipato il 10 giugno, Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore del Venezia. Di seguito, il comunicato ufficiale: Il Venezia FC comunica che, in data odierna, il Club e mister Eusebio Di Francesco hanno definito consensualmente la risoluzione del rapporto di collaborazione. La società desidera ringraziare Di Francesco per la dedizione, la professionalità e l’impegno dimostrati durante tutta l’esperienza in arancioneroverde, durante la quale ha ottenuto la stima e l’affetto dell’intero ambiente lagunare”. Questo invece il comunicato del Lecce: “L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della Prima Squadra è stata affidata a mister Eusebio Di Francesco. Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza”.

Foto: Instagram Venezia