Ora è anche ufficiale: Valoti nuovo giocatore dello Spezia

15/01/2026 | 11:39:04

Come vi abbiamo anticipato, Valoti lascia la Cremonese e diventa un nuovo giocatore dello Spezia: “U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Spezia Calcio i diritti alle prestazioni sportive di Mattia Valoti. Nell’anno trascorso all’ombra del Torrazzo, il centrocampista ha contribuito al ritorno in Serie A scendendo in campo in 15 occasioni e mettendo a segno 3 gol. Il club grigiorosso ringrazia Mattia per la professionalità mostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”.

foto x spezia