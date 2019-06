Di Lorenzo al Napoli: è ufficiale. Una nostra grande esclusiva va in porto

Giovanni Di Lorenzo è il primo rinforzo del Napoli per la prossima stagione. Dopo avervi anticipato la forte irruzione della squadra campana il 19 maggio, il Napoli, come vi abbiamo raccontato in esclusiva, ha chiuso l’operazione nella giornata di lunedì 27. Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club ha ufficializzato l’acquisto del giocatore dall’Empoli: “Questo il messaggio del Presidente De Laurentiis attraverso il proprio profilo twitter: ‘Benvenuto a Napoli Giovanni!’. Queste le prime parole di Di Lorenzo in azzurro: “Sono felice di questa mia nuova avventura in un Club prestigioso quale è il Napoli. Non vedo l’ora di cominciare questa stagione e conoscere i miei nuovi compagni a Dimaro’.”

Foto: sito ufficiale Napoli