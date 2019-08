Ora è anche ufficiale: Udinese, dal Watford arriva in prestito Ken Sema

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, Igor Tudor avrà il suo rinforzo per la fascia sinistra. Attraverso un comunicato sul proprio sito infatti, l’Udinese ha ufficializzato l’arrivo in prestito del terzino Ken Sema dal Watford. Questa la nota del club bianconero: “Ken Sema è un nuovo bianconero! E’ lui il rinforzo per la corsia a disposizione di mister Igor Tudor, arriva dal Watford in prestito fino al 30 giugno 2020. Sema, 25 anni, è un nazionale svedese che ha già accumulato un’ottima esperienza internazionale nell’ultima stagione vissuta in Premier ma anche nelle precedenti vissute in patria”.

Foto: Twitter Udinese