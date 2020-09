Ora è anche ufficiale: Tutino e Belec alla Salernitana

Vi abbiamo raccontato dell’interesse della Salernitana per Tutino già due settimane fa e di quello per Belec ancora prima. Ora le nostre due esclusive sono andate in porto. La società ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante con un post su Instagram: “Gennaro Tutino finalmente in granata. Per l’occasione ha indossato in anteprima la maglia ufficiale della Salernitana che userà nella stagione 2020/2021”.

Questo, invece, il post che riguarda il portiere: “Vid Belec è un calciatore della Salernitana. Ora siamo anche nelle sue mani”.

Foto: logo Salernitana