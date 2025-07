Ora è anche ufficiale: Turi nuovo portiere del Team Altamura. Arriva dal Napoli

31/07/2025 | 19:00:07

Il Team Altamura ha annunciato l’arrivo del portiere Claudio Turi dal Napoli, come vi abbiamo anticipato in esclusiva. La nota ufficiale dei pugliesi: Ennesimo colpo di mercato del Team Altamura, che porta nel club murgiano Claudio Turi, giovane portiere classe 2005 nato a Bari e cresciuto nel vivaio del Napoli. Turi si trasferisce con la formula del prestito al club biancorosso per la stagione 2025/26. Dopo aver vissuto l’esperienza del ritiro con Antonio Conte e diverse convocazioni in prima squadra tra Serie A e Coppa Italia, Turi approda in Serie C”.

foto: logo Team Altamura