Domenica vi avevamo detto di un accordo già raggiunto per il trasferimento di Aleksandar Trajkovski al Mallorca, ora è lo stesso club spagnolo a comunicare l’ufficialità dell’acquisto. Dopo quattro stagioni al Palermo, l’attaccante macedone si era liberato a giugno e ora ha firmato fino al 2023 con gli iberici. Questa la nota del club: “Aleksandar Trajkovski (Skopje, Macedonia, 1992) è un nuovo giocatore del Mallorca e firma per le prossime quattro stagioni. Trajkovski arriva al club come giocatore svincolato dopo aver giocato con il Palermo dal 2015“.

Foto: sito ufficiale Mallorca