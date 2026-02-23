Ora è anche ufficiale: Torino, esonerato Baroni

23/02/2026 | 17:50:01

Come anticipato, arriva l’ufficialità. Il Torino ha esonerato Marco Baroni. Il sostituto, come anticipato, sarà Roberto D’Aversa.

La nota del club: “Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera”.

Foto: sito Torino