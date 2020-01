Ora è anche ufficiale: Tonelli dal Napoli alla Sampdoria. Contratto depositato in Lega

Lorenzo Tonelli alla Sampdoria, tutto come ampiamente anticipato e raccontato nelle scorse settimane con dovizia di particolari. Il difensore arriva dal Napoli, il contratto del giocatore è stato depositato in Lega. Tonelli, ora, è ufficialmente pronto a mettersi a completa disposizione di Claudio Ranieri: operazione in prestito gratuito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni.