Ora è anche ufficiale: Thiago Cionek si trasferisce alla Reggina

Venti giorni fa, vi abbiamo raccontato per la prima volta dell’interesse della Reggina per Thiago Cionek. Ora il difensore è ufficialmente amaranto e lo sarà fino al 2023, come si legge nel comunicato della società:

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Thiago Cionek. Il difensore si trasferisce in amaranto siglando un contratto sino al 30 giugno 2023.

Nato a Curitiba, capitale dello stato del Paranà, il 21 aprile 1986, Thiago cresce nelle giovanili del Vila Hauer. Agli albori della carriera Cionek colleziona esperienze tra Portogallo e Brasile, con le maglie di Cuiabà, Bragança e Club de Regatas Brasil.

La svolta arriva nell’estate del 2008, quando decide di sbarcare definitivamente in Europa. In quattro stagioni con la casacca dello Jagiellonia (Polonia) colleziona 106 presenze, realizzando tre reti.

Il 30 agosto del 2012 Cionek passa a titolo definitivo al Padova. Vive un’annata importante, conquistando la finale play-off in Serie B e la chiamata del Modena nell’ambito dello scambio di prestiti con i biancoscudati. Entra nella top 15 dei difensori del campionato cadetto e si guadagna un triennale con i gialloblù.

La sua esperienza in Emilia Romagna si concluderà nel 2016, con 89 gare disputaste, 2 reti e 1 asssist. L’11 gennaio passa al Palermo, in massima serie. E’ l’anno della retrocessione dei rosanero in B, ma in Sicilia passerà un’ulteriore stagione, conquistando il quarto posto e perdendo la finale play-off.

Nel gennaio del 2018 Thiago viene acquistato dalla Spal, squadra con cui troverà continuità in Serie A. Al termine della sua avventura in biancazzurro saranno 78 le partite giocate, 2 i gol realizzati e 4 gli assist.

Nel 2011, per via delle sue origini, chiede e ottiene la cittadinanza polacca. Con la Nazionale maggiore esordirà nel 2014, disputando gli Europei del 2016 e i Mondiali del 2018. In totale sono 21 i gettoni collezionati.

Da oggi Thiago Cionek entra a far parte della famiglia Reggina. A lui va un caloroso benvenuto!”.

Foto: Twitter Reggina