Ora è anche ufficiale: Ternana, esonerato Calori. Panchina a Gallo

Tutto confermato. La Ternana ha ufficializzato l’esonero di Calori e l’arrivo in panchina di Fabio Gallo, come vi abbiamo raccontato. Questo il comunicato: “La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra, sig. Alessandro Calori, ed il suo staff. Al mister ed ai suoi collaboratori, oltre al ringraziamento per l’impegno profuso, va l’augurio delle migliori fortune umane e professionali. Contestualmente si comunica che la prima squadra è stata affidata al sig. Fabio Gallo in qualità di responsabile tecnico. L’allenatore lombardo (è nato a Bollate l’11/09/70), lo scorso anno allo Spezia, arriva a Terni con 4 collaboratori: si tratta di Roberto Chiappara (vice allenatore), Massimiliano Botto (preparatore atletico), Maurizio Rollandi (preparatore dei portieri) e Lorenzo Giunta (collaboratore tecnico e match analyst)”.

Foto: Twitter ufficiale Ternana