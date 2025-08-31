Ora è anche ufficiale: Taremi è un nuovo giocatore dell’Olympiacos

31/08/2025 | 18:38:45

Attraverso una nota ufficiale presente sul proprio sito, l’Olympiacos ha reso noto l’acquisto di Mehdi Taremi. Come rivelato, il rilancio vincente per l’ex Porto è stato anticipato da Gianluigi Longari con un tweet nella giornata di ieri alle 14,12. Di seguito il comunicato del club greco: “L’Olympiacos annuncia l’ingaggio del grande attaccante iraniano internazionale, Mehdi Taremi. Nato il 18 luglio 1992, nella scorsa stagione ha giocato con l’Inter, collezionando 43 presenze, 3 gol e 9 assist. Dal 2020 al 2024 ha vestito la maglia del Porto, disputando 182 partite con 91 reti e 56 assist, vincendo un campionato, due Supercoppe, tre Coppe del Portogallo e una Coppa di Lega. Nel 2020/21 ha esordito in Champions League e il suo spettacolare gol contro il Chelsea è stato votato come il migliore di quell’edizione della massima competizione europea. Nella stagione 2019/20 si è laureato capocannoniere della Primeira Liga con il Rio Ave, concludendo l’annata con 21 reti e 5 assist in 37 partite. Prima di firmare per l’Al-Gharafa SC in Qatar (19 gol, 9 assist), aveva già numeri impressionanti con il Persepolis in patria, dove in tre anni e mezzo ha disputato 112 partite segnando 55 gol e servendo 21 assist, conquistando due campionati, una Supercoppa ed essendo due volte capocannoniere. In Iran ha inoltre giocato con Shahin Bushehr e Iranjavan. Vanta 95 presenze con la nazionale iraniana (56 gol) e ha preso parte a due Mondiali (2018, 2022). Mehdi, benvenuto nella famiglia dell’Olympiacos!”.

Foto: X Olympiacos