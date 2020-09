Ora è anche ufficiale: Storari è il nuovo professional’s talent development della Juve

Vi avevamo anticipato dell’ingresso di Marco Storari nella Juventus in veste di dirigente. L’ex portiere bianconero diventa Professional’s talent development della Vecchia Signora. Questa la nota ufficiale: “E’ ufficiale un gradito ritorno, nello staff dirigenziale bianconero: quello di Marco Storari, che torna alla Juventus, nell’Area Sportiva, in qualità di Professional’s talent development. Ora è rientrato alla Juve con un ruolo nuovo e un compito importante: far crescere i nuovi talenti bianconeri.”

Foto: twitter Juve