Ora è anche ufficiale: Stepinski passa all’Aris Limassol

L’attaccante Mariusz Stępiński, come vi avevamo anticipato, si è trasferito ufficialmente in Cipro. Ecco il comunicato dell’Hellas Verona. “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto ad ARIS FC 1930, più conosciuta come Aris Limassol – a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva da parte del Club cipriota – le prestazioni sportive del 26enne attaccante polacco Mariusz Stępiński”.

Foto: Sito Hellas Verona