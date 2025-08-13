Ora è anche ufficiale: Silvestri nuovo portiere della Cremonese

13/08/2025 | 21:05:32

Come vi abbiamo anticipato dal 7 agosto, Marco Silvestri è diventato un nuovo portiere della Cremonese, il comunicato: “U.S. Cremonese comunica di aver tesserato Marco Silvestri.Portiere di grande esperienza, nasce a Castelnovo ne’ Monti (RE) il 2 marzo 1991 e si forma calcisticamente nel settore giovanile del Modena con cui, a soli 18 anni, fa il suo esordio tra i Pro. Dopo le esperienze tra Serie C e Serie B con Reggiana e Padova, veste le maglie di Chievo Verona e Cagliari per poi passare al Leeds United: in Inghilterra gioca per tre stagioni e raccoglie un totale di 98 presenze (e 23 clean sheet) tra campionato e Coppa. Nel 2017 il ritorno in Italia e le ricche esperienze con Hellas Verona (dal 2017 al 2021) e Udinese (dal 2021 al 2024). Nella stagione appena conclusa è sceso in campo con Sampdoria ed Empoli. In totale vanta 169 partite in Serie A, di cui 38 chiuse a porta inviolata.Benvenuto in grigiorosso, Marco!”

FOTO: Sito Cremonese