Ora è anche ufficiale: Siena, preso in prestito Baroni dalla Fiorentina

Con un comunicato sul proprio sito, il Siena ha ufficializzato l’acquisto in prestito di Roberto Baroni dalla Fiorentina. Confermata dunque la nostra esclusiva . Questa la nota della società toscana: “Riccardo Baroni è un nuovo giocatore bianconero. Difensore centrale classe 1998, arriva con la formula del prestito della Fiorentina. Baroni vanta 3 presenze in Nazionale U20 e 41 presenze in tra i professionisti. Ha vestito le maglie di Lucchese nel 2017/2018 ed Entella lo scorso anno, mettendo a segno 1 gol”.

Foto: Twitter Fiorentina