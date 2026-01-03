Ora è anche ufficiale: Sernicola è un nuovo calciatore dello Spezia

03/01/2026 | 18:55:37

Come anticipato nella giornata di ieri, Leonardo Sernicola ha firmato un contratto che lo legherà allo Spezia.

Questo il comunicato del club:

“Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’US Cremonese, le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Sernicola.

Classe 1997, nativo di Civita Castellana, Sernicola ha mosso i primi passi nel professionismo con la maglia della Ternana, facendo il proprio esordio in Prima Squadra il 7 maggio 2016, per poi proseguire la propria carriera con Fondi e Matera, prima di approdare al Sassuolo e fare il proprio esordio in massima serie. Nella stagione 19/20, Sernicola indossa in Serie B le maglie di Virtus Entella e Ascoli, mentre nella stagione seguente è tra i protagonisti della SPAL nel campionato cadetto. Il ritorno in Serie A arriva al termine della stagione 21/22, quando con la Cremonese ottiene uno storico ritorno in massima serie, dove con i grigiorossi scende in campo in 32 occasioni, mettendo a referto anche due reti e due assist. Dopo un’altra stagione intera in cadetteria con la Cremonese, nella scorsa stagione ha indossato fino a gennaio la maglia della formazione lombarda, per poi passare al Pisa e ottenere una nuova promozione in Serie A, totalizzando in maglia nerazzurra 13 presenze condite da una rete.

Esterno duttile, capace di agire con grande efficacia su entrambe le corsie laterali, Sernicola nel Golfo dei Poeti indosserà la maglia numero 17 e sarà a disposizione di mister Donadoni a partire dalla seduta in programma domani.

Benvenuto Leonardo!”.

Foto: X Spezia