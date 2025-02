Ora è anche ufficiale: Segberg è un nuovo giocatore del Trapani

Come vi avevamo già anticipato era fatta per il passaggio di Segberg al Trapani. Adesso, però, è diventato anche ufficiale. A comunicarlo è stata la società stessa tramite una nota ufficiale sul proprio sito: “La società Fc Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata del calciatore Erlend Segberg. Il centrocampista norvegese, classe 1997, arriva a Trapani da svincolato. Il giocatore indosserà la maglia numero 10”.

FOTO: sito Trapani