Ora è anche ufficiale: Sava lascia l’Udinese. Passa all’Universitatea Craiova

19/06/2026 | 18:47:28

Come anticipato lo scorso 14 giugno, Sava lascia l’Udinese e fa ritorno in Romania, il comunicato del Craiova: “Il portiere Răzvan Sava ha firmato un contratto quadriennale con l’Universitatea Craiova. Valutato a 2,5 milioni di euro, secondo il sito specializzato Transfermarkt, il nuovo portiere del Craiova, 23 vanta un titolo di campione di Romania. Ha inoltre disputato 23 partite con la squadra italiana dell’Udinese. Benvenuto a Craiova e tanti successi nella famiglia biancoblu, Răzvan”.

foto facebook craiova