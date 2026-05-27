Ora è anche ufficiale: Sarri risolve con la Lazio. L’Atalanta lo aspetta

27/05/2026 | 16:35:49

La Lazio ha risolto il contratto con Maurizio Sarri, confermando quanto vi avevamo anticipato. Questo il comunicato: “La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff” scrive la società capitolina sul proprio sito. La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale”. Adesso verrà formalizzata l’intesa con l’Atalanta che vi abbiamo raccontato in esclusiva.

foto x lazio