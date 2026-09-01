Ora è anche ufficiale: Sardo nuovo giocatore del Pescara

01/09/2026 | 21:09:56

Jacopo Sardo nuovo giocatore del Pescara, c’è il comunicato ufficiale dopo quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva: “Pescara Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’AC Milan il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Sardo. Centrocampista, Jacopo nasce l’8 marzo 2005 a Roma e inizia a giocare a calcio all’età di 8 anni alla Totti Soccer School, società dilettantistica laziale di proprietà del campione del mondo. Dopo due stagioni, entra a far parte del vivaio della Roma, prima di tornare alla TSS nel 2020. Sei mesi dopo, passa all’Ostiamare, mentre a luglio 2022 torna nei professionisti firmando per la Lazio, dove rimane due stagioni prima di trasferirsi al Saarbrücken in Germania. Ritorna in Italia accasandosi prima al Monza e poi al Milan”.

foto sito pescara