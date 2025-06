Ora è anche ufficiale: Sabatino rinnova con il Trapani

28/06/2025 | 11:13:50

Rinnovo di contratto in casa Trapani. Come riporta il sito ufficiale della società siciliana e come vi avevamo anticipato, Sergio Sabatino ha prolungato la sua esperienza fino al 30 giugno 2026. Questa la nota del club siciliano. “L’FC Trapani 1905 è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Sergio Sabatino. Il difensore granata, che nelle ultime due stagioni ha indossato la fascia di capitano, ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2026.

FOTO: Sito ufficiale Trapani