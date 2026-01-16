Ora è anche ufficiale: Romano è un nuovo calciatore dello Spezia

16/01/2026 | 12:19:02

Come vi avevamo anticipato, il centrocampista della Roma Alessandro Romano si unirà allo Spezia con la formula del prestito secco.

Questo il comunicato del club:

“Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’AS Roma, le prestazioni sportive del centrocampista Alessandro Romano.

Classe 2006, svizzero, cresciuto nelle giovanili del Winterthur, squadra della sua città natale, arriva nella Capitale nel 2022 e con i giallorossi diventa uno dei protagonisti del settore giovanile, mettendo in mostra il proprio talento fino ad approdare nella formazione Primavera, squadra della quale Romano è diventato un vero e proprio punto di riferimento, con ben 56 presenze, 11 gol e 5 assist.

Aggregato alla Prima Squadra fin dal ritiro estivo della scorsa estate, nelle scorse settimane è arrivato anche l’esordio da professionista e in Serie A, avvenuto nella trasferta di Lecce vinta dalla Roma per 2-0.

Talento, fisicità, grande attenzione nelle letture difensive e il fiuto per il gol: Alessandro Romano è pronto a mettersi al servizio di mister Donadoni con indosso la maglia numero 60.

Benvenuto, Alessandro!”.

Foto: sito Spezia