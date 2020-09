Dopo averlo anticipato, ora è arrivata l’ufficialità: Alessio Riccardi lascia la Roma e si trasferisci in prestito al Pescara. Una nuova avventura per il centrocampista del 2000 che nella prossima stagione militerà in Serie B.

Ufficiale: Riccardi passa in prestito al Pescara. In bocca al lupo ad Alessio per questa sua nuova avventura👊 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 8, 2020

Foto: Twitter Roma.