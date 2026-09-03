Ora è anche ufficiale: Ricardo Rodriguez torna al Torino

03/09/2026 | 15:11:49

Come anticipato, arriva l’ufficialità. Ricardo Rodriguez torna al Torino.

Questa la nota: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver tesserato il calciatore Ricardo Rodríguez, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione successiva. Tutto il Torino Football Club riaccoglie Ricardo Rodríguez con un caloroso bentornato: buon lavoro e Sempre Forza Toro!

Rodríguez è nato a Zurigo, in Svizzera, il 25 agosto 1992. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dello Zurigo, esordisce in prima squadra il 21 marzo 2010 nella gara di campionato contro il Bellinzona. Con il club svizzero colleziona complessivamente 48 presenze, 2 gol e 10 assist tra campionato e coppe, prima di trasferirsi nel gennaio 2012 al Wolfsburg. Con la formazione tedesca disputa 184 partite tra Bundesliga e coppe, mettendo a segno 22 gol e servendo 28 assist. Nella stagione 2014-’15 conquista la Coppa di Germania e in quella successiva la Supercoppa di Germania. Nel giugno 2017 approda al Milan, dove fa il suo esordio in Serie A e colleziona complessivamente 93 presenze, 4 reti e 5 assist. Nella stagione 2019-’20 veste anche la maglia del PSV Eindhoven, con cui disputa 6 incontri in Eredivisie. Nel settembre 2020 si trasferisce al Torino, dove vive una lunga esperienza in granata: in quattro stagioni colleziona 129 presenze tra Serie A e Coppa Italia, realizzando 1 rete e servendo 3 assist. Nell’estate 2024 approda infine al Real Betis, con cui nelle stagioni 2024-’25 e 2025-’26 disputa complessivamente 68 partite, con 3 assist all’attivo, tra Liga, Coppa del Re, UEFA Conference League e UEFA Europa League. Per lui anche una lunga esperienza con la Nazionale svizzera, con cui ha esordito il 7 ottobre 2011. Rodríguez vanta 144 presenze e 9 reti con la selezione elvetica con cui ha preso parte a quattro edizioni dei Mondiali, tra cui quella del 2026 dove è sceso in campo nelle gare della fase a gironi contro Qatar, Bosnia e Canada e nelle successive sfide contro Algeria, Colombia e Argentina, servendo anche un assist nella sfida contro l’Argentina”.

Foto: X Torino