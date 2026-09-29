Ora è anche ufficiale: Andreoletti risolve con il Padova. Lo aspetta l’Empoli

29/09/2026 | 17:35:24

Come anticipato da Luca Cilli il 26 settembre, Andreoletti ha rescisso con il Padova e ora lo aspetta l’Empoli. La nota ufficiale del Padova su Andreoletti: “Il Calcio Padova informa che è stata formalizzata la rescissione consensuale del contratto che legava il tecnico Matteo Andreoletti ed il preparatore atletico Andrea Molteni alla Società biancoscudata. La Società desidera ringraziare entrembi per il lavoro svolto e per le straordinarie emozioni regalate con la promozione della stagione 2024/2025, unitamente ai migliori auguri per il prosieguo della carriera”.



foto sito padova