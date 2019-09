Ora è anche ufficiale: Rende, esonerato Andreoli. In arrivo Dionigi

Il Rende ha esonerato Angelo Andreoli, confermato quanto vi avevamo anticipato nella giornata di ieri. Il tecnico paga la sconfitta contro la Paganese e un negativo inizio di stagione. Al suo posto – come già raccontato – è pronto Davide Dionigi, che inizierà la sua avventura sulla panchina del Rende da lunedì. Questo il comunicato: “Il Rende Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Angelo Andreoli. A lui il ringraziamento del club per il lavoro svolto fino ad oggi e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.