Ora è anche ufficiale: Reggina, preso Rivas dall’Inter. Arriva anche Blondett

Confermato il doppio colpo in entrata della Reggina. E’ ufficiale l’arrivo dell’Inter del centrocampista classe ‘98 Rigoberto Rivas. In amaranto arriva anche il difensore centrale Blondett, una doppia operazione che vi abbiamo anticipato in esclusiva. “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il FC Internazionale Milano per le prestazioni sportive di Rigoberto Rivas. Il calciatore si trasferisce in riva allo Stretto con la formula del prestito secco”, si legge sul sito del club amaranto.