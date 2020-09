Ora è anche ufficiale: Reggiana, ecco Gatti

Vi avevamo raccontato in anteprima l’arrivo di Riccardo Gatti alla Reggiana, adesso è arrivata la nota ufficiale del club. Ecco il comunicato: “AC Reggiana rende noto il trasferimento a titolo definitivo in granata dall’Atalanta del difensore centrale Riccardo Gatti. Il calciatore classe ’97 – dopo le esperienze in Serie C con le maglie di Reggina, Monopoli e Fano – si prepara ad affrontare l’esordio in cadetteria siglando con la Reggiana un accordo triennale. Vestirà la maglia numero 44.”

Foto: sito ufficiale Reggiana