Ora è anche ufficiale: Redolfi dalla Reggina alla Vibonese

Come vi abbiamo anticipato ieri, Alex Redolfi ha detto sì alla Vibonese. Il difensore si trasferisce in rossoblu a titolo definitivo dalla Reggina. Questo il comunicato della società granata: “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver ceduto a titolo definitivo alla Vibonese le prestazioni sportive di Alex Redofi. Il Club ringrazia il calciatore per l’impegno profuso e gli augura le migliori soddisfazioni per il proseguo della carriera“.

Foto: sito ufficiale Reggina