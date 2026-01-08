Ora è anche ufficiale: Ratkov nuovo attaccante della Lazio

08/01/2026 | 14:28:05

Una nostra esclusiva di due giorni fa, non più una sorpresa: Petar Ratkov è il nuovo attaccante della Lazio. È arrivata la comunicazione ufficiale del club biancoceleste, un’operazione da 13 milioni e anche sulle cifre ci sono conferme totali. La Lazio aveva seguito sottotraccia Ratkov durante la sua esperienza con il Salisburgo ricca di soddisfazioni. Dopo le visite di stamattina e l’annuncio, lo metterà subito a disposizione di Sarri.

Foto: sito ufficiale Lazio