Ora è anche ufficiale: Rastelli è in nuovo allenatore della Cremonese

Tutto confermato. Massimo Rastelli è il nuovo allenatore della Cremonese. Per il tecnico si tratta di un ritorno, visto che subentra a Marco Baroni che a sua volta lo aveva sostituito lo scorso ottobre. A dare l’ufficialità della notizia è stato proprio il club, attraverso una nota: “L’U.S. Cremonese comunica che il tecnico Marco Baroni è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Proprietà e società ringraziano il signor Baroni e il suo staff per il lavoro svolto con impegno e professionalità sin dall’arrivo a Cremona e augurano loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera. L’U.S. Cremonese rende noto di aver affidato la conduzione tecnica della squadra a Massimo Rastelli, che dirigerà gli allenamenti dei grigiorossi a partire da domani 9 gennaio“.

Foto: sito Cremonese