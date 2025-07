Ora è anche ufficiale: Rao è un nuovo calciatore del Bari. Arriva in prestito dal Napoli

17/07/2025 | 10:53:51

Come anticipato da Gianluigi Longari, Emanuele Rao si unisce al Bari in prestito dal Napoli. Il comunicato della società pugliese: SSC Bari comunica di aver acquisito dall’SSC Napoli, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Rao (28.03.06, Rovereto); l’attaccante si è unito al gruppo biancorosso a Roccaraso per mettersi a disposizione di mister Caserta. Dopo i primi anni nelle giovanili del Chievo Verona, passa alla SPAL in seguito al fallimento del club veronese. Dopo i successi con l’Under 18 biancazzurra, arriva l’esordio tra i professionisti nella stagione ’23-’24, quindi anche il primo gol, contro la Lucchese, segnato a 17 anni, 6 mesi e 13 giorni. Nonostante la giovane età vanta con la formazione estense ben 67 presenze, 6 reti e 3 assist. E’ nel giro della Nazionale U19. Benvenuto Emanuele !

Foto: sito Bari