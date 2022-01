Ora è anche ufficiale: Ragusa al Lecce

Confermata la nostra esclusiva di ieri: Antonino Ragusa passa al Lecce dal Verona a titolo definitivo. Ecco il comunicato: “Verona – Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a U.S. Lecce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonino Ragusa, che nella sua militanza con l’Hellas Verona ha totalizzato complessivamente 13 presenze, di cui 11 in Serie B e 2 in Coppa Italia, rassegna nella quale è andato a segno nel corso della corrente stagione, e più precisamente il 15 dicembre scorso contro l’Empoli”.

FOTO: Instagram Lecce