Ora è anche ufficiale: Quarta è un nuovo calciatore del River Plate

Quarta è un nuovo calciatore del River Plate. Dii seguito il comunicato: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Martinez Quarta al Club Atletico River Plate.

Il Presidente Commisso, sua moglie Catherine, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Lucas per la professionalità, l’affetto ed il grande attaccamento alla maglia viola dimostrati in questi anni e gli augurano il meglio per il suo futuro, sia professionale che privato”

Foto: Instagram River Plate