Ora è anche ufficiale: Pyyhtia rinnova con il Bologna e va in prestito al Sudtirol

16/07/2026 | 16:26:56

Come vi avevamo raccontato lo scorso 4 luglio, Niklas Pyyhtia ha rinnovato il proprio contratto con il Bologna ed è stato successivamente mandato in prestito al Sudtirol.

Ecco il comunicato del Bologna:

“Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Niklas Pyyhtia per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029. Le prestazioni sportive del giocatore sono state contestualmente cedute al FC Südtirol a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027″.

Questo il comunicato del Sudtirol:

“L’FC Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo con il Bologna FC 1909 per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Niklas Pyyhtiä.

L’FC Südtirol rivolge un caloroso bentornato a Niklas Pyyhtiä e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni con i colori biancorossi”.

Foto: sito Sudtirol