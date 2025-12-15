Ora è anche ufficiale: Possanzini esonerato dal Mantova

15/12/2025 | 20:20:46

Come anticipato, c’è l’ufficialità. Il Mantova ha esonerato il tecnico Davide Possanzini.

Questa la nota: “Mantova 1911 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Davide Possanzini. A Possanzini e al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte di tutto il Mantova 1911”. Come anticipato, il nuovo allenatore sarà Francesco Modesto.

Foto: sito Mantova