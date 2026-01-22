Ora è anche ufficiale: Posch in prestito al Mainz

22/01/2026 | 10:23:05

Come vi avevamo raccontato il 16 gennaio, il Como ha annunciato la partenza in prestito di Stefan Posch al Mainz fino al termine della stagione.

Questo il comunicato del club:

“Como 1907 conferma che, a seguito dell’adempimento dell’obbligo di riscatto, il trasferimento di Stefan Posch dal Bologna è ora definitivo.

Contestualmente Posch si unirà al Mainz in prestito fino alla fine della stagione.

Il club augura a Stefan ogni successo per il prosieguo di stagione”.

Foto: sito Como