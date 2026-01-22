TOP NEWS
Ora è anche ufficiale: Posch in prestito al Mainz

22/01/2026 | 10:23:05

article-post

Come vi avevamo raccontato il 16 gennaio, il Como ha annunciato la partenza in prestito di Stefan Posch al Mainz fino al termine della stagione.
Questo il comunicato del club:
“Como 1907 conferma che, a seguito dell’adempimento dell’obbligo di riscatto, il trasferimento di Stefan Posch dal Bologna è ora definitivo.
Contestualmente Posch si unirà al Mainz in prestito fino alla fine della stagione.
Il club augura a Stefan ogni successo per il prosieguo di stagione”.
Foto: sito Como