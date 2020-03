Ora è anche ufficiale: Pordenone, preso Chrzanowski per luglio

Adam Chrzanowski è ufficialmente un nuovo giocatore del Pordenone, confermato quanto vi avevamo raccontato a gennaio. Di seguito il comunicato del club neroverde: “Il Pordenone Calcio comunica di aver ingaggiato il difensore Adam Chrzanowski. Diventa ufficiale l’accordo (triennale) definito lo scorso gennaio: il calciatore polacco classe ‘99 vestirà il neroverde dal luglio 2020. Si tratta della seconda, importante operazione in ottica futura: sempre da luglio, sarà del Pordenone anche il centrocampista ’97 Luca Magnino. Chrzanowski, mancino dotato di grande struttura fisica, nazionale U20 polacco, sta disputando la serie B del suo Paese con il Miedz Legnica. Ha giocato anche con Lechia Gdańsk e Wigry Suwalki. Per il difensore sarà la seconda esperienza in Italia dopo quella alla Fiorentina nella stagione 2016/17”.

https://twitter.com/PordenoneCalcio/status/1238406682142740482

Foto: Twitter ufficiale Pordenone