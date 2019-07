Ora è anche ufficiale: Pordenone, dal Torino arriva Candellone

Il Torino, attraverso una nota sul proprio sito, ha ufficializzato la cessione in prestito di Leonardo Candellone al Pordenone. Tutto confermato, dunque, secondo quanto vi avevamo anticipato in esclusiva. Questo il comunicato de club granata:“Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo temporaneo per una stagione sportiva al Pordenone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Candellone”.

Foto: Sito Ufficiale Pordenone