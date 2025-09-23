Ora è anche ufficiale: Politano rinnova con il Napoli fino al 2028

23/09/2025 | 13:12:47

Ve lo avevamo anticipato un mese fa, esattamente il 23 agosto, adesso è arrivata anche la conferma del Napoli. Matteo Politano ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega al club azzurro, gli accordi era già stati raggiunti nei dettagli e il nuovo impegno era già stato depositato. Per Politano un premio meritato dopo stagioni ad alto livello, con ulteriori conferme nelle prime quattro giornate di questo campionato.

Foto: X Napoli