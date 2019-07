Ora è anche ufficiale: Pobega al Pordenone in prestito dal Milan

Lo scorso 15 maggio vi abbiamo raccontato in esclusiva della trattativa tra Pordenone e Milan per il prestito di Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999 di proprietà del club rossonero e lo scorso anno in prestito alla Ternana. Ora è arrivata anche l’ufficialità: Pobega, che proprio il 15 luglio compie 20 anni, giocherà in prestito ai ramarri. Questa la nota del club: “Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Tommaso Pobega. Il calciatore, classe ’99, arriva dal Milan con la formula del prestito sino a giugno 2020 (con opzione e contropzione). Pobega, giocatore dotato di forza fisica, corsa e tempi di inserimento, nello scorso campionato si è messo in grande evidenza con la Ternana: 33 le presenze, 3 le reti e altrettanti gli assist. In precedenza ha sempre vestito la maglia del Milan, dai Giovanissimi alla Primavera”.

Foto Twitter Pordenone