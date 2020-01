Ora è anche ufficiale: Piszczek è un nuovo giocatore del Trapani

Filip Piszczek è un nuovo giocatore del Trapani. Una trattativa che vi abbiamo anticipato dallo scorso 28 gennaio, e della quale ora è arrivata anche l’ufficialità. Come si legge in un tweet della società sicialiana, “E’ perfezionato l’ingaggio dell’attaccante Filip Piszczek, che arriva al Trapani con la formula del prestito. Classe 1995, polacco, è alla sua prima esperienza in Italia. Dal 2018 è un calciatore del Cracovia. Benvenuto, Filip!“.