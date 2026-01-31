Ora è anche ufficiale: Piscopo è un calciatore del Bari

31/01/2026 | 18:10:20

Come vi avevamo anticipato il 28 gennaio, il Bari ha annunciato di aver acquisito dalla Juve Stabia, in prestito con obbligo di riscatto i diritti alle prestazioni sportive di Kevin Piscopo.

Questo il comunicato del club:

“SSC Bari comunica di aver acquisito dalla SS Juve Stabia, con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore classe ’98 Kevin Piscopo (06.02.98, Vercelli); il duttile attaccante vestirà la maglia numero ’28’ e sarà da subito a disposizione di mister Longo.

Prodotto del settore giovanile del Santhià, nel ’13 passa alle giovanili del Genoa che, nel ’16-’17, lo manda a fare esperienza in Serie D al Valdinievole Montecatini dove segna 13 reti in 33 presenze. L’esordio con i professionisti arriva nella stagione ’17-’18 in C quando Piscopo vestirà la maglia della Carrarese; dopo due stagione con i marmiferi, viene acquistato dall’Empoli, che nella stagione ’20-’21 viene promosso in massima serie, tornando per ben due volte a vestire la maglia degli apuani per un totale di 106 presenze, 20 gol e 8 assist in gialloblù. Dopo le esperienze con SPAL e Renate, gioca 36 partite, segnando 3 gol, a Pordenone, passando nell’estate del ’23 alla Juve Stabia dove vincerà il campionato di C e dove, in due stagioni e mezzo, totalizzerà 93 presenze, 8 gol e 13 assist.

Benvenuto Kevin!”.

